Scossa in mare: terremoto in Grecia avvertito anche in Puglia

GRECIA – Un terremoto di magnitudo 6.1 si è verificato giovedì mattina al largo della costa di Creta, in Grecia. La scossa, localizzata dalla Sala Sismica INGV di Roma e registrata alle 5.19 ora italiana ad una profondità di 62 chilometri, è stata avvertita anche in Puglia, nelle province di Brindisi e Lecce. Al momento, non si registrano danni a cose e persone.

