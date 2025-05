Basket Playoff A2/M, Rimini allunga: Brindisi ko anche in gara-2

La Valtur Brindisi esce sconfitta anche in gara-2 dei quarti di finale playoff di Serie A2, cedendo il passo alla RivieraBanca Rimini con il punteggio di 78-67. I padroni di casa conquistano così il 2-0 nella serie, ipotecando il passaggio del turno in attesa delle sfide che si disputeranno a Brindisi.

Eppure, per lunghi tratti del match, i biancoazzurri di coach Piero Bucchi hanno condotto la partita con autorità, mantenendo il vantaggio per circa 25 minuti e toccando in due occasioni un massimo scarto di nove punti. Al termine del primo tempo, la NBB era avanti per 42-37, mostrando un buon equilibrio tra intensità difensiva e circolazione di palla.

Nella ripresa, però, Rimini ha progressivamente recuperato terreno, pareggiando i conti al 30’ (61-60) e costruendo il parziale decisivo nell’ultimo quarto. Determinante la profondità del roster romagnolo e la maggiore lucidità nei possessi finali.

Tra le fila brindisine, ancora una volta Mark Ogden ha brillato, firmando 24 punti e confermandosi punto di riferimento della squadra. Tuttavia, la sua prestazione non è bastata per contrastare l’energia degli avversari, che hanno saputo sfruttare al meglio il fattore campo.

Ora la serie si sposta al PalaPentassuglia, dove gara-3 è in programma venerdì 16 maggio e, in caso di necessità, gara-4 domenica 18 maggio. Brindisi sarà chiamata a reagire di fronte al proprio pubblico per riaprire la serie e provare a portarla alla decisiva gara-5. Servirà compattezza, concentrazione e soprattutto il sostegno dei tifosi per tenere vivo il sogno playoff.

