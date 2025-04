Basket B2/M, Monopoli a Messina: Ostuni debutta da head coach

È tempo di voltare pagina per la Manelli Basket Monopoli, attesa domenica 6 aprile, alle 17:00, sul parquet del Palasport della cittadella universitaria di Messina per la nona giornata del girone di ritorno della B2. Dopo tre sconfitte consecutive e le dimissioni di coach Sergio Carolillo, sarà Alessandro Ostuni – finora assistente – a guidare la squadra da capo allenatore.

La trasferta in terra siciliana rappresenta un banco di prova importante per i biancoverdi, che condividono la vetta della classifica con Piazza Armerina (24 punti). Obiettivo: ritrovare compattezza, soprattutto difensiva, per riprendere il cammino verso i playoff. “È una nuova sfida per tutti noi – ha dichiarato Ostuni –. Dobbiamo andare a Messina con la giusta mentalità e ricominciare dalla difesa”.

I padroni di casa, attualmente a quota 16 punti, sono nel folto gruppo che lotta per le ultime posizioni utili alla post-season. All’andata, la Manelli si impose nettamente 63-49.

A seguire, per Monopoli ci sarà lo scontro diretto contro Piazza Armerina, potenzialmente decisivo per la corsa al primo posto. Intanto, tutti gli occhi sono puntati sul debutto in panchina di Ostuni e sulla risposta della squadra in campo.

