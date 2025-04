Volley C/M, Frascolla Taranto: tonfo anche con l’ultima della classe

Ancora una brutta sconfitta per la Frascolla Taranto, battuta 3-0 sul campo del fanalino di coda M.B. Volley Ruffano. Con questo successo, i salentini raggiungono proprio i rossoblù all’ultimo posto in classifica, a quota 7 punti. Un risultato amaro, che complica ulteriormente la corsa salvezza in vista dei playout.

Le parole del tecnico

Coach Stefano Pirola non nasconde la delusione: “Abbiamo sempre rincorso e fuori casa diventa tutto più difficile. Solo in avvio abbiamo mostrato qualcosa, poi ci siamo spenti. È mancata completamente la reazione”. Il tecnico è duro anche sull’atteggiamento: “Basterebbe un set per ipotecare il penultimo posto, ma non riusciamo a imporci. In trasferta ripetiamo sempre gli stessi errori. Dobbiamo rimboccarci le maniche”. “Il Ruffano ha giocato meglio, ha sbagliato meno ed è sembrato più motivato. Ora serve chiudere il campionato a testa alta per prepararci con un altro spirito ai playout”.

M.B. Volley Ruffano-Frascolla Taranto 3-0

(25-15, 26-24, 25-20)

M.B. Ruffano: Pedone, Cicerello, De Donno A., De Donno P., Fersini, Manfreda, Bisanti, Marzo, Zezza. All. Maiorano L.

Frascolla Taranto: D’Amicis, Simeone, Gasbarro (K), Marinosci, Susco, Tarallo, Disabato, Giannoccaro. All. Pirola/Salvatore.

