Barletta, scritte choc al liceo: sit-in degli studenti contro la violenza

BARLETTA – Una scritta comparsa nei bagni del liceo “Casardi” ha scosso la comunità scolastica: “W Turetta”, l’inquietante inneggiamento a Filippo Turetta, reo confesso dell’omicidio di Giulia Cecchettin, è solo uno dei messaggi volgari e sessisti trovati nei servizi destinati alle studentesse.

A reagire con forza sono stati proprio gli alunni del liceo classico, musicale e delle scienze umane, che questa mattina hanno organizzato un sit-in davanti alla scuola per dire no alla violenza di genere e ribadire che il rispetto inizia dai banchi.

“È stato un pugno nello stomaco”, ha detto Francesco, rappresentante d’istituto. “Non come studente o uomo, ma come essere umano mi sento ferito. E penso a cosa hanno provato le nostre compagne”. “Inaccettabile, abominevole”, aggiunge una studentessa con un cartello in mano: “Il rispetto inizia a scuola”.

Il dirigente scolastico, Serafina Ardito, ha condannato duramente l’episodio, parlando di “atto vile che offende la dignità di tutta la comunità”. La preside ha ipotizzato che l’autore possa essere un esterno, entrato durante la “Notte dei Licei”, evento aperto al pubblico. Annunciati incontri di sensibilizzazione contro la violenza di genere.

“Siamo indignati – ha concluso una rappresentante d’istituto – ma non staremo in silenzio. È nostro dovere reagire”.

