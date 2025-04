Puglia, istituito fondo da 2 milioni per bonificare i campi dai rifiuti illegali

È ufficiale: la Regione Puglia istituirà un fondo da 2 milioni di euro per sostenere i comuni nella rimozione e smaltimento dei rifiuti illegalmente sversati nelle campagne, spesso a danno degli agricoltori. La decisione è arrivata nel corso della seduta del 7 aprile della Commissione Ambiente, accogliendo così la richiesta avanzata dal Forum Demetra, coordinato da CIA Agricoltori Italiani e composto da oltre 50 associazioni.

“Risultato storico”, ha commentato Massimo Fragassi della CIA Puglia, sottolineando che per la prima volta vengono stanziati fondi specifici per i terreni agricoli privati colpiti da scarichi illeciti non imputabili ai proprietari. Gennaro Sicolo, vicepresidente nazionale CIA, ha ringraziato i consiglieri regionali Antonio Tutolo e Rosa Barone, l’assessora all’Ambiente Serena Triggiani, il presidente della Commissione Michele Mazzarano e l’assessore Donato Pentassuglia, che ha seguito l’iter sin dalle prime fasi.

«L’obiettivo – ha aggiunto Tutolo – è sostenere i comuni in un compito gravoso e restituire dignità e sicurezza alle nostre campagne, colpite da ecomafie e inquinamento ambientale». Soddisfazione è stata espressa anche dai vescovi di Foggia, monsignor Ferretti, e di Manfredonia, monsignor Moscone, la cui lettera è stata letta in apertura della seduta.

A oggi 13 comuni pugliesi hanno aderito al Protocollo Demetra, e altri stanno per farlo. «Finalmente – conclude Sicolo – si riconosce che gli agricoltori sono vittime di un’aggressione mafiosa, e che serve una risposta concreta per difendere l’agricoltura e la salute pubblica. Ora abbiamo uno strumento in più per farlo».

