Al via l’AQP Tour Baskin Puglia, quattro tappe di sport e inclusione

Prende ufficialmente il via domenica 6 aprile dal Pala Fernando Prima di Carovigno (Brindisi) la seconda edizione dell’AQP Tour Baskin Puglia, il progetto sportivo e inclusivo che unisce atleti con e senza disabilità in un torneo regionale dedicato al baskin, disciplina che promuove l’integrazione e la partecipazione attiva di tutti, senza distinzione di età, sesso o abilità fisiche.

L’iniziativa è promossa dalla SSD La Scuola di Basket Lecce, con il sostegno dell’Acquedotto Pugliese e il patrocinio di Regione Puglia, Ente Italiano Sport Inclusivi e Comitato Italiano Paralimpico Puglia.

Un progetto che unisce valori e persone

«Sostenere questo torneo significa impegnarsi concretamente per l’inclusione sociale – spiega Domenico Laforgia, presidente dell’Acquedotto Pugliese –. Il baskin rappresenta un’opportunità per avvicinare le persone, promuovendo la cooperazione e la partecipazione. Valori che sono al centro del nostro impegno quotidiano». L’AQP, infatti, è una delle prime aziende del Sud Italia ad aver ottenuto la certificazione UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere, oltre ad aver avviato stage formativi per lavoratori diversamente abili.

Grande soddisfazione anche da parte del presidente della Cce Lsb Lecce, Sandro Laudisa: «Siamo felici di rinnovare la collaborazione con AQP per un’iniziativa che continua a crescere. Quest’anno, oltre al baskin, porteremo in campo anche altre discipline sportive inclusive, con un grande festival finale a Lecce dedicato allo sport per tutti».

Il calendario del Tour

Dopo Carovigno, il torneo farà tappa il 26 aprile a Monopoli (palestra di via Melvin Jones), l’11 maggio ad Andria (Palazzetto dello Sport), per poi concludersi il 1° giugno a Lecce. Nel capoluogo salentino si terrà anche la seconda edizione del Festival dello Sport All Inclusive, con dimostrazioni e tornei di discipline paralimpiche come basket in carrozzina, bocce, tennistavolo e calcio per non vedenti.

In ogni tappa parteciperanno tra le quattro e le sei squadre pugliesi, con la possibilità di ospitare due rappresentative da altre regioni italiane. Tutti gli eventi saranno a ingresso libero.

Un’occasione concreta per vivere lo sport come strumento di inclusione, incontro e crescita comune.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author