Basket C/M, Nuova Matteotti Corato a caccia del pokerissimo

Domenica 6 aprile alle ore 18:00 il PalaLosito ospiterà l’ultima partita casalinga della regular season per la Nuova Matteotti Corato, che affronterà il Cus Foggia nel match valido per la penultima giornata del campionato di Serie C Interregionale.

La squadra di coach Ambrico è reduce da quattro vittorie consecutive e vuole chiudere con un successo davanti al proprio pubblico. Non sarà semplice, perché il Cus Foggia, attualmente quinto in classifica con 26 punti (13 vittorie e 9 sconfitte), arriva da un ottimo momento di forma, come dimostra la recente vittoria per 106-102 su Castellaneta dopo un tempo supplementare.

Gli ospiti vantano il terzo miglior attacco del campionato (80 punti di media) e una difesa che concede 77.5 punti a gara. Il quintetto base di coach Ciccone è formato da Morales Lopez, Buo (17.5 punti di media), Coppola (12.9), Lioce (13.2) e Seye (17.0), con Ferraretti (12.4) tra i principali protagonisti dalla panchina.

All’andata, lo scorso 22 dicembre, la NMC si impose 69-81 al PalaRusso di Foggia trascinata da un super Spina Diana, autore di 28 punti.

A dirigere l’incontro saranno gli arbitri Spano di Sannicandro di Bari e Carella di Brindisi. Sarà un test importante in vista dei playoff, con Corato decisa a chiudere in bellezza tra le mura amiche.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author