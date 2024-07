Lecce Primavera – Monopoli 0-1

Cotronei (KR) – Un test probante da una parte e dall’altra, tanti spunti importanti per Monopoli e Lecce Primavera, protagoniste dell’amichevole disputata sulle vette della Sila, a pochi km da Cotronei, sede del ritiro giallorosso. Salentini che disputano un’ottima gara ma è il Monopoli a spuntarla, l’1-0 matura nelle battute finali.3-4-2-1 per Colombo, 4-3-3 classico per Scurto.

La cronaca del primo tempo è tutta giallorossa, al 6′ Kovac impegna Vitale, Yilmaz da due passi divora la palla del vantaggio. Per i biancoverdi è una fase di sacrificio e sofferenza, al 12′ sale in cattedra Delle Monache, uno dei potenziali esordienti in prima squadra, nonché tra gli under più forti dell’ultima Serie C: il classe 2005 semina il panico in area ma sul più bello calcia a lato.14′, tentativo di Kodor, Vitale si rifugia in corner. Le occasioni fioccano una dietro l’altra, al 17′ la pallagol matura da calcio d’angolo, Ubani alimenta al centro dove Pehlivanov in anticipo sfiora lo specchio della porta. 34′, mancino pericoloso di capitan Yilmaz su punizione dalla trequarti. Il primo squillo del Monopoli giunge al 44′ con la conclusione alta di Ferrini.

Più equilibrio e meno occasioni nella ripresa. Al 13′ Kodor mette in mostra le sue qualità da nove puro, destro piazzato che esalta i riflessi di Vitale. Brutto svarione di Russo al 34′, Yeboah ruba palla al centrale salentino ma si fa ipnotizzare da Verdosci a tu per tu. La squadra di Colombo alza comunque il ritmo ed al 91′ non perdona: Minerva si intestardisce palla al piede, Pace gliela sfila e firma il gol vittoria. Successo di misura per il Monopoli che torna nel ritiro di Moccone con diversi spunti, tra campo e mercato. Importanti minuti nelle gambe per il Lecce di mister Scurto, in ritiro sulla Sila fino al primo agosto in vista dell’esordio in Primavera 1.

LECCE PRIMAVERA – MONOPOLI

Lecce 4-3-3: Penev; Ubani, Pacia, Pehlivanov, Pejazic; Gorter, Kovac, Yilmaz; Delle Monache, Kodor, Winkelmann. All. Giuseppe Scurto.

Monopoli 3-4-2-1: Vitale; Berman, Bizzotto, Ferrini; Viteritti, Scipioni, De Vietro, Yabre; De Paoli, Yeboah; Grandolfo. All. Alberto Colombo.

Arbitro di Cosenza: Cilento, Salituro e Pallone.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author