Ferrandina, nodo panchina da sciogliere: due nomi in lizza

Dopo il divorzio da Giovanni Rubolino, artefice della promozione in Serie D, in casa Ferrandina si comincia a pensare al futuro. Archiviati i festeggiamenti per il ritorno in quarta serie dopo 25 anni, in casa rossoblu è già domani.

Il primo nodo da sciogliere riguarda il prossimo allenatore. Diversi i nomi sul taccuino del presidente Pepe e del confermato direttore sportivo Armento. A cominciare da Antonio Finamore, ex tra le altre di Grumentum, Matera ed Elettra Marconia. In lizza, anche Antonio Ragone, per diversi anni nello staff tecnico di Giacomarro e in coppia con Summa alla guida del Gravina due stagioni fa.

Le valutazioni, però, sono appena cominciate. L’obiettivo è quello di trovare un tecnico d’esperienza che possa lavorare con gran parte del gruppo dell’ultima stagione, a cui saranno aggiunti innesti di categoria con l’obiettivo di staccare il pass salvezza nella prossima Serie D.

