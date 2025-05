Ex Ilva, Iaia (FdI): “Governo ha fatto la sua parte, Regione no”

“Sui fondi da destinare all’indotto, Emiliano è fermo agli annunci, mantenga le promesse”

Il deputato tarantino di Fratelli d’Italia, Dario Iaia, interviene sul caso ex Ilva puntando il dito contro la Regione Puglia per il mancato sostegno alle imprese dell’indotto e ai lavoratori coinvolti nella crisi del polo siderurgico di Taranto.

“In un momento così delicato per il gruppo ex Ilva – dichiara Iaia – è fondamentale che, accanto all’impegno costante del governo Meloni e del ministro Adolfo Urso, si registri anche un’azione concreta da parte della Regione Puglia, soprattutto verso l’indotto”.

Il deputato ricorda che, nel febbraio 2024, durante una riunione in Prefettura a Taranto con tutti gli attori istituzionali coinvolti, il Governo si era impegnato a sostenere le imprese locali, stanziando 120 milioni di euro, fondi che sono stati interamente liquidati ai soggetti economici interessati.

“In quella sede anche il presidente Michele Emiliano – prosegue Iaia – aveva garantito l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2023 per aiutare le imprese dell’indotto. Il Governo rispose inserendo una norma ad hoc in un decreto legge per consentire alla Regione di utilizzare quelle risorse”. Tuttavia, secondo l’esponente di Fratelli d’Italia, “ad oggi non risulta liquidato nemmeno un euro, nonostante le promesse”.

Iaia denuncia inoltre come, invece di procedere con le erogazioni previste, la Regione stia chiedendo ora una nuova norma per impiegare l’avanzo del 2024, senza aver dato seguito agli impegni precedenti. “Siamo al paradosso”, afferma il deputato, che definisce l’atteggiamento del governo regionale come “di totale inerzia e disinteresse verso le imprese e i lavoratori tarantini”.

“A fronte dei tanti slogan – conclude – i fatti dimostrano una grave assenza di responsabilità istituzionale da parte di una Regione governata dal centrosinistra”.

