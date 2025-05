Nocerina-Martina, maxischermo al ‘Tursi’ per seguire la finale playoff

Si avvicina la finale dei playoff del Girone H di Serie D tra Nocerina e Martina, in programma domenica 18 maggio alle 16:00 allo stadio ‘San Francesco d’Assisi’ di Nocera Inferiore. Una trasferta vietata ai tifosi itriani dalla Prefettura di Salerno, la quale ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Taranto. Il Comune di Martina Franca, però, ha deciso di installare un maxischermo al ‘Tursi’ per seguire la diretta del match, con ingresso gratuito per i tifosi. Un segnale di vicinanza alla squadra di Pizzulli, la quale potrebbe scrivere un’altra pagina di storia in quel di Nocera Inferiore. Questo l’annuncio del Comune di Martina Franca sui propri canali social:

“Nocerina-Martina, maxischermo al Tursi. Ingresso gratuito per i tifosi

In considerazione del divieto, disposto dalla Prefettura di Salerno, ai tifosi del Martina di seguire la squadra a Nocera per la finale dei play off, l’Amministrazione Comunale (delibera di Giunta n. 209 del 16 maggio 2025) ha deciso di supportare il Martina Calcio nell’allestimento di un maxischermo da collocare allo stadio Tursi.

Così i tifosi domenica 18 maggio, alle ore 16.00, potranno assistere gratuitamente alla partita contro la Nocerina e tifare per i colori biancazzurri in un match importantissimo”.

