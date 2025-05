Migranti, Comune Brindisi risponde a Soumahoro: ”Trasferimento non è conseguenza del rapimento del bambino”

Il trasferimento dei migranti dall’ attuale struttura di via provinciale san vito ad una nuova struttura in località restinco non è una conseguenza del tentato rapimento di un bambino da parte di un ospite di quell’edificio avvenuto lo scorso 11ottobre. Il Comune di Brindisi risponde alle accuse di razzismo dell’onorevole Aboubakar Soumahoro che nei giorni scorsi aveva presentato una dura interrogazione parlamentare sull’argomento (GUARDA QUI). Il Comune ribatte punto per punto alle contestazioni del parlamentare evidenziando che il trasferimento va, invece, collocato in un normale procedimento di riqualificazione delle strutture di accoglienza e che il provvedimento è precedente alle 1.500 firme raccolte in una petizione dai cittadini.

E ancora: nella missiva, indirizzata al Ministero dell’Interno, si legge: “spiace dover rettificare le convinzioni del signor Kone, capo della comunità africana di Brindisi, in merito alla gestione dei soggetti con problemi psichiatrici. Come quotidianamente accade, l’ASL interviene con prontezza allorquando le condizioni lo richiedano. Non è, invece, tra i compiti del Comune poter gestire pazienti affetti da tali patologie”.

“Attualmente – proseguono dal Comune – gli ospiti alloggiano in strutture temporanee, acquistate con enormi sforzi finanziari dal Comune e adeguatamente allestite da una unità del Battaglione San Marco.”

E sulla prossima struttura a Restinco, l’amministrazione assicura che sta allestendo “alloggi dignitosi con servizio mensa e aule per la promozione e la realizzazione di corsi professionalizzanti per gli ospiti. È intenzione, peraltro, predisporre un adeguato numero di automezzi finalizzati al trasporto presso i luoghi di lavoro – nel pieno rispetto del protocollo anti-caporalato in fase di definizione e sottoscrizione presso tutte le Procure e Prefetture della Regione Puglia – e per eventuali esigenze di spostamenti nelle ore extralavorative e festive”

