Volley A3/M, Aurispa Lecce: Bleve completa il reparto liberi

Aurispa Lecce ha completato il roster per la stagione 2024/25 con l’ingaggio del libero Andrea Bleve. Classe 2004 per 180 cm, è un salentino doc e proviene dal vivaio della Progetto Azzurra Alessano. Già convocato in prima squadra nella stagione 2021/22, ha passato le ultime due stagioni in prestito alla Pag Volley Taviano in Serie B.

“Ho accettato subito l’offerta del diesse Scarascia, perché mi sono sempre trovato bene in casa Aurispa. Ho giocato due anni a Taviano in Serie B, ma appena la società mi ha richiamato, ero felice di poter ritornare a casa. Sono sicuro che mi troverò bene con i miei nuovi compagni di squadra e che raggiungeremo gli obiettivi stagionali. Non vedo l’ora di cominciare questa nuova esperienza, per ritrovare i tifosi e i Leones al palazzetto”, le prime parole di Andrea Bleve.

Il Ds Antonio Scarascia ha ultimato il roster di Aurispa Lecce, assicurando un mix di atleti giovani ed esperti a disposizione di coach Tonino Cavalera. La squadra comprende: i palleggiatori Giani e D’Alba, i centrali Deserio, Maletto e Omaggi, gli schiacciatori Mazzone, Ferrini, Iannaccone e Colaci, gli opposti Penna e Cimmino, e i liberi Cappio e Bleve.

La squadra si ritroverà alla fine di agosto per il raduno precampionato, in preparazione all’inizio della stagione, che partirà ufficialmente il 13 ottobre con la gara casalinga contro la JV Gioia Del Colle.

