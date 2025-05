Volley A2/M, Prisma Taranto: ufficiale lo schiacciatore Marco Pierotti

La Gioiella Prisma Taranto annuncia l’ingaggio dello schiacciatore Marco Pierotti, fanese classe 1996. Alto 193 cm, è considerato un atleta completo, dotato di qualità tecniche e carattere che hanno convinto sin da subito lo staff dirigenziale del club.

Cresciuto sportivamente tra Potenza Picena e Bergamo, dove ha vissuto le prime stagioni importanti in A2, Pierotti ha poi maturato esperienza nella massima serie italiana con le maglie di Modena e Vibo Valentia, tornando successivamente a Bergamo. In carriera ha conquistato una Supercoppa Italiana, una Coppa Italia e due Supercoppe di A2, oltre a due medaglie d’oro con la Nazionale italiana ai Giochi del Mediterraneo e alle Universiadi.

Dopo le esperienze a Porto Viro, Siena e l’ultima stagione trascorsa nella Ligue A francese con il Cannes, il giocatore fa ora ritorno in Italia, pronto a mettere la sua esperienza al servizio della Prisma.

“Sono entusiasta di difendere i colori della Prisma Taranto – ha dichiarato Pierotti -. È una società che ha sempre dimostrato continuità e ambizione. Ringrazio il club per la fiducia, non vedo l’ora di iniziare, conoscere lo staff, i compagni e i tifosi”.

Grande soddisfazione anche da parte della dirigenza. “Accogliamo Marco con piacere – ha commentato la vicepresidente Elisabetta Zelatore -. È un giocatore solido in ricezione e concreto in attacco. La sua recente esperienza in Francia rappresenta un valore aggiunto. A lui affideremo ruoli di responsabilità, certi che saprà dare stabilità e qualità alla squadra”.

