Aeroporto Arlotta: il Comitato chiede l’intervento di Ferrarese

L’appello al commissario del Governo: “Usare i fondi dei Giochi per attivare i voli”

Il Comitato Pro Aeroporto di Taranto-Grottaglie torna a sollecitare un intervento concreto in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026, chiedendo al commissario Massimo Ferrarese di attivare un piano di incentivazione destinato alle compagnie aeree interessate a operare sull’aeroporto “Marcello Arlotta”.

Secondo il comitato, lo scalo ionico, situato a soli 17 chilometri da Taranto, rappresenterebbe “la principale porta d’accesso per i Giochi e per l’intero arco ionico”, ma risulta ancora oggi privo di voli commerciali. “La politica continua a ignorare le reali necessità del territorio, compromettendo il rilancio turistico e l’accessibilità”, lamentano i promotori dell’iniziativa.

Walter Fischetti, presidente del comitato, sottolinea in una nota come l’occasione dei Giochi del Mediterraneo sia “un’opportunità unica e irripetibile per rendere finalmente competitivo l’aeroporto Arlotta rispetto a realtà consolidate come Bari e Brindisi”.

La proposta avanzata consiste nell’attivazione di un bando di co-marketing per un valore minimo di 25 milioni di euro, da destinare a quelle compagnie che sceglieranno di includere Taranto-Grottaglie nelle proprie rotte durante l’evento sportivo internazionale.

“Chiediamo al Commissario Ferrarese di riceverci al più presto, come già avvenuto in passato per l’Aeroporto del Salento”, prosegue il comitato, auspicando una strategia di accessibilità che parta proprio dal potenziamento dell’infrastruttura aeroportuale.

“Non è più tollerabile che un’infrastruttura strategica venga sistematicamente esclusa dai piani regionali, soprattutto in un momento storico come questo”, concludono i promotori, ribadendo l’urgenza di una risposta ufficiale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author