Volley B1/F, Zero5 Castellana: 3-0 al Santa Lucia, sesto posto finale in campionato

La Zero5 Castellana Grotte chiude la stagione con un successo. In quel di Forte Nuova, le pugliesi hanno battuto la Ics Volley Santa Lucia per 0-3 (26-28, 22-25, 19-25), conquistando il sesto posto nel campionato femminile di volley di serie B1.

Una gara ricca di insidie, in cui la squadra laziale ha impegnato molto le grottine, le quali non si sono però arrese di fronte alle difficoltà. Dopo una partenza equilibrata, la Zero5 ha preso il largo fino all’11-16, prima del 20 pari ottenuto in rimonta dalle laziali. Il primo parziale si è concluso con un 26-28 che denota equilibrio, proseguito anche nel secondo parziale fino al 22-25 definitivo per le ragazze di Ciliberti. Nel terzo set, dopo aver ridotto la distanza fino al 19-23, la formazione di casa si è arresa sul 19-25 targato Alessia Corradetti, top scorer in quasi tutte le gare della squadra grottina.

Un successo commentato così dal responsabile tecnico Massimiliano Ciliberti: “Grazie a questa vittoria abbiamo raggiunto il sesto posto in classifica, il miglior piazzamento di sempre per noi. Un’annata straordinaria, un girone di ritorno super dove abbiamo dimostrato di essere cresciuti tecnicamente, tatticamente e mentalmente. Un piazzamento che ci onora e dimostra che siamo cresciuti tanto in questi anni. Grazie alle ragazze, sono state meravigliose, mi è piaciuto lavorare con loro, gente perbene a cui auguro il meglio per il futuro”.

Soddisfatto anche l’allenatore in seconda, Danilo Milano: “Volevamo chiudere al meglio questo campionato molto difficile ed equilibrato, composto da squadre ben attrezzate. Stasera, come sempre, siamo entrati in campo determinati a ottenere il risultato e ci siamo riusciti. Abbiamo difeso moltissimo e avuto la pazienza di costruire il nostro gioco, mettendo palla a terra nei momenti giusti. Ci abbiamo creduto tutti, dallo staff alle atlete, un plauso a tutti noi: ce lo siamo meritato!”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author