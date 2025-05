Europei di Karate, il bronzo della tarantina Semeraro

Roma – L’Italia torna a casa

dai Campionati europei di karate e parakarate 2025, andati in scena a Yerevan, in Armenia,

con un bottino ricco di medaglie e posti sul podio.

12 quelle conquistate: 3 d’oro, 2 d’argento e 7 di bronzo. Proprio uno di questi bronzi è della Pugliese, originaria di Faggiano, Silvia Semeraro che ha contribuito a conquistarla nel kumite femminile a squadre.

La karateka conferma cosi, la sua forza in un match avvincente

