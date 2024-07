Volley B/M, Club Grottaglie: Ruggiero promosso in prima squadra

Salvatore Ruggiero, giovane promessa del volley classe 2007, entra ufficialmente a far parte del roster della prima squadra del Volley Club Grottaglie. Dopo aver concluso il suo percorso con l’Under 19-Serie D, Ruggiero approda stabilmente in Serie B.

Nato e cresciuto a San Giorgio Ionico, Ruggiero si è unito al Volley Club Grottaglie nel 2022 grazie alla collaborazione con la Volleyball Players San Giorgio del presidente Fasano. Con la maglia del Volley Club Grottaglie ha disputato due campionati di Serie D, conquistando due titoli territoriali (Under 17 e Under 19), il titolo di vice campione regionale Under 17 e un prestigioso venticinquesimo posto alle finali scudetto Under 17.

Le prime parole di Ruggiero da giocatore della Prima Squadra sono state di grande gratitudine: “Sono grato alla società per la grande opportunità che mi sta dando di imparare tanto dai miei nuovi compagni di squadra, ricchi di esperienza e qualità, che vorrei tanto apprendere. Grazie alla società, che crede sempre nei giovani e da anni sta portando avanti un fantastico progetto con le giovanili. Ringrazio anche i mister Spinosa e Santopietro, che durante questi anni, hanno aiutato me e i miei compagni a crescere, come atleti e persone, e a capire il concetto di Squadra. Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo percorso con la consapevolezza di dover dare il massimo.”

La promozione di Ruggiero rappresenta motivo di grande soddisfazione e orgoglio per tutto il Volley Club Grottaglie. Il Responsabile del Settore Giovanile, Sergio Piergianni, ha espresso la sua soddisfazione: “Investire per strutturare sempre più un settore giovanile di valore, contribuire alla crescita di giovani atleti e rafforzare così il movimento pallavolistico territoriale sono per noi aspetti prioritari. Siamo estremamente soddisfatti del percorso di crescita dei nostri ragazzi e la promozione in Prima Squadra di Ruggiero – insieme con quella già annunciata di Matteo Spagnulo – dimostra che il lavoro di questi anni è stato tanto lungimirante quanto di successo. Salvatore è un ragazzo capace, determinato e pronto a fare squadra ascoltando i compagni. Stando a stretto contatto con coach e giocatori di esperienza, potrà migliorare ancora e sono certo che il suo contributo, in questa sua prima stagione in Serie B, sarà rilevante.”

Con queste premesse, il futuro di Ruggiero sembra promettente, e il Volley Club Grottaglie continua a dimostrare la sua capacità di coltivare e valorizzare giovani talenti del territorio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author