Nicoletti: “Mi candido per dare un nuovo futuro a Matera”

Antonio Nicoletti ufficializza la sua candidatura a sindaco di Matera con il sostegno della coalizione di centrodestra. “È il momento giusto per mettere a disposizione della mia città l’esperienza maturata in questi anni e le relazioni costruite nel tempo – dichiara -. È una responsabilità che ho scelto di assumermi con serietà e determinazione”.

Nel presentare la sua visione, Nicoletti sottolinea l’importanza di una guida capace di “lavorare per il futuro senza sacrificare il presente”, puntando a una piena partecipazione dei cittadini. “Il mio è un progetto aperto – afferma –, che vuole coinvolgere le forze più dinamiche della città, a partire da chi ogni giorno contribuisce con gesti semplici ma fondamentali”.

Tra le priorità del programma spiccano il rafforzamento del turismo e della cultura “per garantire stabilità agli operatori economici” e una maggiore attenzione ai quartieri periferici: “Non è più accettabile che restino ai margini, occorre migliorare la qualità della vita in ogni angolo di Matera”.

Nicoletti guarda anche al 2026, anno in cui Matera sarà Capitale mediterranea della cultura e del dialogo: “Una sfida che deve essere colta appieno, in sinergia con Governo e Regione, per restituire alla città un ruolo centrale nel Mezzogiorno e rilanciare crescita economica, occupazione e innovazione”.

