Riccardo Di Matteo premiato in Quirinale per impegno durante pandemia

ROMA – In occasione della Giornata Mondiale della Salute, lunedì 7 aprile 2025 si è svolta al Quirinale la cerimonia di consegna delle onorificenze ai Benemeriti della Salute Pubblica, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro della Salute Orazio Schillaci.

Tra i premiati, l’andriese Riccardo Di Matteo, console onorario della Repubblica Ceca per la Puglia e presidente di Sinergitaly e dell’Associazione Parlamentare di Amicizia con gli Insigniti della Repubblica Italiana (APAMRI), a cui è stata conferita la Medaglia di Bronzo al Merito della Salute Pubblica.

Il riconoscimento è stato attribuito per l’impegno civile dimostrato durante l’emergenza pandemica, periodo in cui Di Matteo si è distinto per la distribuzione di oltre 50.000 mascherine e generi alimentari a sostegno di famiglie in difficoltà, con iniziative coordinate attraverso le sue associazioni.

«Questa medaglia è un simbolo di responsabilità verso il prossimo – ha dichiarato Di Matteo –. Basta poco per fare la differenza: se ognuno donasse anche solo un’ora a settimana agli altri, potremmo cambiare davvero le cose».

Il decreto presidenziale del 28 marzo 2025 ha sottolineato «l’indiscussa carica umana, la riservatezza e l’alto senso civico» dell’onorificato. Alla cerimonia erano presenti anche il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, e il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli.

Nel suo intervento, il presidente Mattarella ha ricordato l’importanza del diritto alla salute come conquista civile e sociale da preservare, mentre il ministro Schillaci ha evidenziato come le onorificenze rappresentino il ringraziamento concreto dello Stato a chi ha servito il Paese con dedizione durante uno dei momenti più difficili della sua storia recente.

