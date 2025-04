Nuoto, atleti materani brillano in Norvegia con 13 medaglie

Trionfo in acque nordiche per i nuotatori dell’Associazione Atleti Amatori Matera, protagonisti ai Campionati Master di Nuoto del Nord Europa che si sono svolti dal 28 al 30 marzo a Trondheim, in Norvegia. Il team lucano torna a casa con un ricco bottino: ben 13 medaglie conquistate e un eccellente 18° posto nella classifica generale per società.

I protagonisti: medaglie e prestazioni da incorniciare

Fra i più premiati, spicca il nome di Imma Gaudiano, salita sul podio in quattro occasioni, conquistando l’argento nei 100 e 400 metri stile libero e nei 50 e 100 dorso. Una prova di versatilità e resistenza che la consacra tra le regine della competizione.

Nunzia Andrulli ha invece brillato nella specialità del delfino, portando a casa una medaglia di bronzo nei 100 metri, mentre Flavia Paolicelli ha confermato il proprio talento nel dorso con un oro nei 100 metri e un argento nei 50, dominando la sua categoria.

Ottime prestazioni anche per Giovanni Antonelli, autore di tre medaglie: oro nei 100 misti e bronzi nei 200 e 400 stile libero. Ma tra i mattatori dell’evento c’è sicuramente Flavio Adorisio, protagonista con cinque medaglie: oro nei 100 misti e 100 dorso, argento nei 50 dorso e 50 farfalla.

Orgoglio materano con lo sguardo al futuro

A guidare il gruppo l’allenatore Nunzio Vivilecchia e il capitano Emanuele Pilato, entrambi entusiasti per i risultati raggiunti. “È un gruppo affiatato e in crescita costante – ha dichiarato Pilato – guardiamo al futuro con grande fiducia”.

Con queste 13 medaglie, i materani hanno confermato di poter competere con successo anche su palcoscenici europei, portando alto il nome della città dei Sassi nel nuoto master.

