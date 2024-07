Volley A3/M, Rinascita Lagonegro: confermato preparatore Ghizzoni

Definito il roster per il prossimo campionato di serie A3 Credem Banca, la Rinascita Lagonegro conferma il preparatore fisico Vincenzo Ghizzoni, lagonegrese doc, con una carriera al fianco del presidente Nicola Carlomagno e del club biancorosso. Per lui inizia la dodicesima stagione con la casacca della Rinascita.

Una fiducia consolidata nel tempo e costruita grazie alla sua indiscussa professionalità e alle rinnovate motivazioni anno dopo anno. “Sono contento di far parte ancora della famiglia Rinascita, una realtà ormai stabile e forte in Serie A. Ogni stagione riparto con grande entusiasmo”, dichiara Ghizzoni.

In attesa del debutto ufficiale della preparazione, fissato per il prossimo 22 agosto, Ghizzoni ha già iniziato a pianificare il lavoro e a mettere a punto i primi dettagli. “Ho avuto modo di contattare tutti i giocatori, già impegnati in un programma personale di allenamenti. La stagione sarà dura, ma saremo certamente protagonisti. Il roster è stato ben costruito dalla Società e dal mister, abbiamo il giusto mix tra giovani ed esperti che spero mantengano il loro valore. Ci sono tutti i presupposti per fare una grande stagione. Come staff, dal canto nostro, possiamo garantire serietà, professionalità e tanto entusiasmo”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author