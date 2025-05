Volley A2/M, Riccardo Gollini nuovo libero della Prisma Taranto

Colpo rossoblu, esperienza e talento per la difesa: “Avevo bisogno di una sfida nuova, fuori dalla mia zona di comfort”

La Gioiella Prisma Taranto ufficializza l’ingaggio di Riccardo Gollini, libero classe 2000 cresciuto nel settore giovanile della Modena Volley e già protagonista in Superlega nella stagione 2021-22. Il giocatore emiliano porta in dote una solida esperienza maturata nei palcoscenici più prestigiosi della pallavolo italiana, impreziosita dalla vittoria della Coppa CEV 2022-23.

Gollini è conosciuto per la sua reattività, il senso della posizione e l’affidabilità in ricezione, caratteristiche che hanno convinto la dirigenza tarantina a puntare su di lui in vista della prossima stagione di Serie A2, in cui la squadra ambisce a recitare un ruolo da protagonista.

“Avevo bisogno di una sfida nuova, fuori dalla mia zona di comfort – ha dichiarato Gollini -. Modena è stata la mia casa, ma ora voglio mettermi alla prova in un ambiente nuovo, dove crescere e contribuire a un progetto ambizioso. Ho scelto Taranto perché credo fortemente nella direzione intrapresa dal club e nel valore del gruppo. Non vedo l’ora di conoscere staff e tifosi e iniziare questa nuova avventura”.

Parole di benvenuto arrivano anche dalla vicepresidente Elisabetta Zelatore, che ha sottolineato la soddisfazione per l’arrivo del giovane atleta: “Accogliamo Riccardo con entusiasmo. È un profilo che unisce gioventù ed esperienza ad alto livello. Ha le qualità tecniche e umane per integrarsi rapidamente e fare la differenza nel nostro assetto difensivo. La sua adesione al nostro progetto è un segnale importante per il futuro della squadra”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author