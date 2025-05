Volley C/F, Dinamo Molfetta ko a Taviano in Gara 1 dei playout

Si apre con una sconfitta netta la serie playout per la Dinamo CAB Molfetta, battuta in Gara 1 dalla Fly Armida Vita con un secco 3-0 (25-19, 25-14, 25-18). Una prestazione sottotono quella delle ragazze guidate da coach Fabio D’Agostino, che non sono riuscite a esprimere il proprio potenziale con una squadra apparsa più determinata e incisiva nei momenti chiave del match.

La sfida, disputata in terra salentina, ha visto le padrone di casa prendere sin da subito il controllo del gioco, approfittando di errori in ricezione e disattenzioni nella metà campo ospite. Nonostante un timido inizio positivo della Dinamo, che ha trovato anche un breve vantaggio con Mollica, D’eruvo e Gentile, la Fly Armida ha ribaltato il parziale grazie a una progressiva superiorità tecnica e tattica.

Nel secondo set, la situazione è ulteriormente peggiorata per Molfetta, incapace di reagire alla fuga iniziale delle salentine. Nonostante i timeout chiamati da coach D’Agostino, la Dinamo non è riuscita a risalire la china e ha chiuso il parziale con appena 14 punti.

Più combattuto l’ultimo set, con le molfettesi capaci di portarsi avanti nelle battute iniziali. Ma ancora una volta la Fly Armida ha risposto con un break decisivo, respingendo ogni tentativo di rimonta e chiudendo sul 25-18, aggiudicandosi l’intero incontro.

“È stata una gara complicata, in cui non siamo mai riusciti realmente a entrare in partita – ha commentato a fine gara coach Fabio D’Agostino -. Abbiamo subito troppo, in particolare sul piano offensivo. Nei pochi momenti in cui abbiamo spinto al servizio, si sono visti sprazzi di buon gioco, ma non è bastato. Ora dobbiamo ripartire da quei segnali per affrontare Gara 2 con maggiore ordine e determinazione”.

La serie si sposta ora a Molfetta, dove sabato al Pala Poli si disputerà la decisiva Gara 2: una sfida da dentro o fuori, in cui la Dinamo dovrà dare il massimo per prolungare la propria permanenza in categoria.

Le formazioni in campo

Dinamo CAB Molfetta: Mollica (palleggiatrice), D’eruvo (opposta), Lazzizzera/Gambardella (centrali), Binetti/Gentile (schiacciatrici), De Palma (libero). All. D’Agostino.

Fly Armida Vita: Passaseo (palleggiatrice), Esposito (opposta), Schirinzi/Giannaccari (centrali), Scupola/Cezza (schiacciatrici), Carrozza (libero). All. Montanile.

