Andria, lo sport diventa salute: ecco l’Athletic Club per i più piccoli

Nasce ad Andria una nuova realtà sportiva dedicata ai più giovani: l’A.S.D. Andria Athletic Club. L’associazione punta a promuovere l’Atletica leggera come strumento di benessere fisico e mentale, soprattutto in un’epoca segnata da stress e sedentarietà. L’obiettivo è chiaro: educare i bambini allo sport sano fin dalla preadolescenza. Testimonial d’eccezione il campione mondiale Francesco Fortunato, simbolo di passione e sacrificio. Un’iniziativa che mette al centro i valori dello sport come medicina naturale per tutti e si inserisce nella cornice del Festival della Legalità promosso dall’amministrazione comunale.

