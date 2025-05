Volley D/F, Grotte supera Torre e resta in corsa per la promozione

Proseguono le attività agonistiche della Grotte Volley, protagonista in più categorie tra playoff, campionati giovanili e tornei nazionali.

Nella Serie D femminile, la Klimaitalia Grotte, guidata da Gianni Deligio e Francesco D’Aprile, ha vinto la seconda gara dei playoff per la promozione in Serie C, imponendosi in casa contro il Torre Santa Susanna con un tiratissimo 3-1 (25-21, 28-30, 27-25, 25-19).

Una partita combattuta dall’inizio alla fine, con set equilibrati e continui ribaltamenti. Dopo un primo parziale chiuso in scioltezza grazie ai colpi di Rizza, il secondo set è andato alle brindisine ai vantaggi. Nel terzo, nonostante un momento di blackout, le padrone di casa hanno reagito chiudendo 27-25. Più netta la supremazia nel quarto e decisivo parziale, dove le grottine hanno saputo gestire la rimonta avversaria.

“Venivamo da una sconfitta a Bisceglie e due settimane di stop. È stata durissima, ma dobbiamo continuare a prendere tre punti: vogliamo il primo posto”, ha commentato la palleggiatrice e capitano Gaia Pinto.

Francesco D’Aprile ha sottolineato la solidità mentale della squadra: “Abbiamo ripreso a lottare dopo aver ceduto nel secondo set. Non abbiamo mollato mai”.

Gianni Deligio guarda già avanti: “La prima battaglia è vinta, ma ne servono altre due. Meglio chiudere il discorso subito che giocare in giugno”.

Classifica e prossimi impegni

Completato il girone d’andata del mini-playoff a tre, comanda Bisceglie con 5 punti, seguita da Klimaitalia a 4, e Torre Santa Susanna a 0.

Sabato 24 maggio: Bisceglie – Torre S. Susanna

Mercoledì 4 giugno (ore 19, Palagrotte): Klimaitalia – Bisceglie

Domenica 8 giugno (ore 18.30): Torre S. Susanna – Klimaitalia

Settore giovanile in fermento

Importanti anche i risultati delle squadre giovanili:

L’Under 12 S3 sarà in campo a Barletta il 24 maggio per le finali territoriali

L’Under 13 disputerà i quarti di finale contro l’Amatori Bari martedì

Le Under 14 e Under 18 parteciperanno alle finali nazionali CSEN a Corigliano-Rossano (Cosenza) dal 30 maggio al 2 giugno.

La Grotte Volley si conferma così una delle realtà più attive e in crescita del panorama pallavolistico pugliese, con risultati di rilievo e un vivaio in costante fermento.

