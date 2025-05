Volley, Playoff B1/F: Bisceglie batte Riccione, mercoledì il ritorno

La Star Volley Bisceglie parte con il piede giusto nei playoff di Serie B1 femminile, imponendosi al tie-break contro Riccione nella gara d’andata del primo turno. Sul parquet del PalaPanunzio di Molfetta, le nerofucsia guidate da Emiliano Giandomenico hanno conquistato un prezioso 3-2 (25-14, 21-25, 25-23, 25-27, 15-12), al termine di una sfida intensa e combattuta.

Decisiva, ora, sarà la gara di ritorno, in programma mercoledì in Romagna: a Bisceglie basterà vincere con qualsiasi punteggio per proseguire il proprio cammino nella post-season.

Le padrone di casa hanno approcciato con autorità il match, dominando il primo set grazie alle giocate di Panucci, Civardi, Torre e una scatenata Adubea. Dopo un netto 25-14 iniziale, la gara si è fatta più equilibrata: il secondo parziale è andato a Riccione, complice una serie di errori in battuta e un blackout offensivo che ha permesso alle ospiti di ribaltare dal 21-19 al 21-25.

Nel terzo set Bisceglie ha vacillato in avvio ma ha ritrovato smalto grazie a Cometti e a una nuova spinta di Adubea, decisiva per il 25-23 finale. Emozioni a non finire nel quarto set, dove Cometti ha firmato il 23-21, ma alcune scelte arbitrali discusse e un mancato fischio su un quarto tocco hanno acceso le proteste nerofucsia. Riccione ha colto l’attimo, strappando il set ai vantaggi (25-27).

Nel quinto set, le pugliesi si sono rimesse in carreggiata: Civardi ha colpito duro per il 9-7, Torre e Cometti hanno fatto valere la loro presenza a muro, e Adubea ha continuato a martellare con efficacia. La chiusura è arrivata grazie alla capitana Jessica Panucci, per il 15-12 che ha fatto esplodere di gioia i tifosi.

Tra le migliori in campo, spiccano i 24 punti di Adubea, i 20 di Civardi e i 17 di Cometti, fondamentali per un successo che tiene viva la speranza qualificazione. Ora testa alla Romagna, per provare a completare l’impresa.

