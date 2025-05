Ecco il luogo della dignità

Una struttura su due piani a pochi metri dalla stazione e dalla Questura di Lecce. Dodici posti letto per persone senza fissa dimora con camere luminose e dotate di un mini armadio, una scrivania, un climatizzatore. E poi i bagni, attrezzati anche per i disabili. E le lavanderia. E ancora gli spazi destinati agli operatori- dai volontari della Croce Rossa e delle altre associazioni di volontariato presenti sul territorio, agli psicologi, agli associati sociali. Qui nella nuova casa della povertà inaugurata ieri in via Padre San Bernardino Realino a Lecce, gli ospiti potranno restarci fino a tre mesi, un tempo in cui si cercherà di restituire loro la dignità di una vita di cui si hanno le redini

