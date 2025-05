Volley playoff B1/F: PPV Fasano travolta a Bologna, ora serve l’impresa

Per le ragazze allenate da Paolo Totero si complica la corsa verso la Serie A2

La Pantaleo Podio Fasano cade con un secco 3-0 in casa della VTB FCRedil Bologna nella gara d’andata dei playoff promozione della Serie B1 femminile, riservati alle vincitrici dei quattro gironi. Per le ragazze allenate da Paolo Totero si complica la corsa verso la Serie A2, che ora passa da un ritorno perfetto al Pala Vigna Marina.

“Siamo molto delusi per come abbiamo giocato”, ha commentato a fine gara il direttore sportivo Micaela Cofano. “Si poteva fare molto di più. Ora serve una prestazione impeccabile per ribaltare il risultato. Da lunedì saremo subito in palestra per preparare al meglio la gara di ritorno. Speriamo che questa delusione serva da scossa per tornare ad essere la Pantaleo che ha fatto sognare in campionato”.

La partita

Il match si apre in equilibrio, con le due formazioni a stretto contatto fino al 24-23, quando un errore tecnico delle fasanesi consente a Bologna di chiudere il primo set (25-23). Nella seconda frazione, il copione si ripete fino al 13-12, poi le padrone di casa allungano con un decisivo parziale di 6-0 che spacca il set, chiuso sul 25-17.

Nel terzo set sembra arrivare la svolta: Fasano parte forte e piazza un incoraggiante 6-1. Ma Bologna replica con un contro-break di pari entità, spegnendo le speranze gialloblù. Le padrone di casa approfittano dei nuovi blackout fasanesi e chiudono set e incontro sul 25-18.

Ritorno decisivo

Per Fasano sarà fondamentale approcciare con un’altra mentalità il ritorno, in programma sabato prossimo al Pala Vigna Marina, dove servirà vincere con un netto 3-0 per portare la sfida al golden set. Manca meno di una settimana per trasformare la delusione in energia. Il pubblico, come sempre, sarà chiamato a fare la sua parte.

VTB FCRedil Bologna-Pantaleo Podio Fasano 3-0

(25-23, 25-17, 25-18)

Bologna: Taiani, Neriotti, Saccani, Frangipane, Pulliero, Tellaroli, Laporta (L), De Paoli, Cavicchi, Malossi, Bongiovanni, Melega. All. Ghiselli.

Fasano: Martilotti, Mearini, Botarelli, Campana, Albano, Negro, Vittorio (L), Di Coste, Soleti, Vinciguerra, Maiorano, De Dominicis. All. Totero.

Arbitri: Davide Coppola, Chiara Maran.

