Stp, “Troppe nomine”

La Stp, società di trasporti con una quota della Provincia di Lecce del 69,15 per cento, da diversi mesi opta per le nomine dirette invece che per le selezioni aperte nelle procedure di avanzamento di carriera. Nei giorni scorsi l’ultima infuocata riunione in cui si è chiesto conto di una selezione fatta a settembre 2024 lasciata però poi sospesa. Questo nonostante un regolamento preveda espressamente la selezione aperta ai dipendenti quale opzione prioritaria. Da qui la denuncia da parte della Cgil

