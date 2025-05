Abbandonano bimbo su bus: autista rischia processo

BARI – Rischiano un processo per abbandono di minore l’autista dello scuolabus e la sua assistente che non avrebbero “avuto cura” di controllare che, in quel mezzo, c’era ancora un bambino di tre anni. Per questo sarebbero tornati al deposito, lasciando il piccolo sotto il sole per oltre tre ore, dalle 9 alle 12.20, accorgendosi della sua presenza (in lacrime e sudato) solo in tarda mattinata. I fatti risalgono all’11 ottobre 2023 a Bari, il bambino frequentava un asilo. La mamma, assistita dagli avvocati Giuseppe Montebruno e Roberto Signorile, denunciò il tutto ai carabinieri e ora la vicenda si trova in udienza predibattimentale. Dopo alcune eccezioni presentate oggi dalle difese, si tornerà in aula il prossimo 10 luglio. Il bimbo, come scritto in un referto della Asl di Bari, “a seguito del trauma subito” presenta “sintomatologia ansiosa persistente” e “pertanto necessita di supporto psicologico”.

