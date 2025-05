Volley B2/F, Pallavolo Cerignola vola in finale playoff

Dopo il successo in Sicilia, le ofantine hanno mandato ko Mascalucia anche in Gara 2

La Pallavolo Cerignola stacca il pass per la finale playoff di Serie B2 femminile e continua a inseguire il sogno promozione in B1. Dopo il netto successo in Gara 1 in terra siciliana (0-3), le ragazze ofantine si ripetono anche in Gara 2, imponendosi per 3-1 contro l’Alus Volley Mascalucia davanti al pubblico di casa.

Un’altra prestazione solida e concreta da parte delle padrone di casa, che hanno saputo gestire la pressione e l’entusiasmo per l’occasione, chiudendo la serie senza concedere repliche. Cerignola ha dimostrato grande compattezza e determinazione, conquistando meritatamente il diritto a giocarsi la promozione nella doppia sfida di finale.

La sfida decisiva per il salto di categoria inizierà sabato 24 maggio con la gara di andata in trasferta, sul campo della vincente della semifinale tra Contro Matese e Volley Valley. Il ritorno è previsto sabato 31 maggio a Cerignola, dove il calore dei tifosi potrebbe fare la differenza. Il sogno della Serie B1 si avvicina, e la Pallavolo Cerignola è pronta a giocarsi fino in fondo le sue carte.

