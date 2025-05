Rally del Salento 2025, motori accesi: 69 equipaggi al via

All’insegna della sicurezza, parte l’edizione del 2025: tre giorni di emozioni e spettacolo tra prove speciali e storia

Con la pubblicazione degli elenchi ufficiali degli iscritti, è ormai tutto pronto per l’edizione 2025 del Rally del Salento, che quest’anno comprende anche il 7° Rally Storico del Salento e il Salento Historic Regularity Rally. Le strade salentine si preparano ad accogliere 69 equipaggi pronti a sfidarsi nelle suggestive e impegnative prove speciali in programma tra venerdì 23 e sabato 24 maggio, accompagnate da numerosi eventi collaterali.

L’appuntamento inaugura il Trofeo Italiano Rally con coefficiente 1.5 ed è valido anche per la Coppa Rally di 8^ Zona, il Trofeo Rally di 4^ Zona Storico e il Campionato Italiano Rally Auto Storiche di Regolarità.

Il cuore pulsante dell’evento sarà come sempre la Pista Salentina di Ugento, che ospiterà la Super Prova Spettacolo 1, in programma nella serata di venerdì. Il tracciato rappresenta il momento simbolico dell’avvio della competizione, tra pubblico, passione e adrenalina.

Nel frattempo, proseguono senza sosta le operazioni organizzative guidate dalla Direzione Gara, affidata a Simone Bettati. “Lavorare in coesione è la chiave per gestire un evento di questa portata” – ha dichiarato – “Il Rally del Salento è un appuntamento affascinante, molto amato dagli appassionati locali. Il nostro obiettivo è garantire uno spettacolo sicuro e ben organizzato per concorrenti e pubblico”.

L’impegno dell’Automobile Club Lecce è massimo: oltre 200 Ufficiali di Gara saranno coinvolti e collegati via radio per assicurare un flusso costante di informazioni, supportati da 7 mezzi sanitari con personale specializzato, 7 mezzi di intervento tecnico, 9 vetture di staff e 8 apripista, divisi tra gara moderna, storico e regolarità. Sarà inoltre presente un mezzo tecnico per l’allestimento del percorso.

La giornata di giovedì è interamente dedicata alla preparazione: dalle 08:30 alle 10:00 è prevista la consegna del materiale per le ricognizioni, che si svolgeranno successivamente fino alle 18:00 sulle prove speciali. Dalle 20:00 alle 21:00, i partecipanti potranno effettuare un passaggio di ricognizione sulla prova spettacolo di Ugento, mentre l’ingresso nel Parco Assistenza sarà consentito dalle 10:00 alle 20:00. La giornata si concluderà con il tradizionale briefing con i piloti, in programma per le 21:15.

Il 57° Rally del Salento si preannuncia così come un evento imperdibile per appassionati e addetti ai lavori, unendo tradizione, competizione e attenzione alla sicurezza in uno dei contesti paesaggistici più suggestivi del motorsport italiano.

