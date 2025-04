Ciclismo, Borbonica Cup: dominio pugliese nella seconda tappa

È trionfo per la Puglia nella seconda tappa della XCO Borbonica Cup 2025, con i giovani talenti del fuoristrada che hanno letteralmente sbancato il tracciato campano. La competizione, tra le più importanti nel panorama del cross country nazionale, ha visto gli atleti pugliesi imporsi in diverse categorie, a cominciare dalle Allieve, dove Martina Lacava (Gsc Grottaglie Bike) ha vinto la gara e indossato la maglia di leader del circuito.

Tripletta targata Scuola Ciclismo Tugliese-V. Nibali

Fra gli Allievi primo anno, dominio assoluto di Marco Sicuro, che ha preceduto Ivan Mortillaro (Gi Esse Pro Cycling) e il compagno di squadra Pietro De Micheli. Nella categoria Allievi secondo anno, è ancora festa per la squadra pugliese con la vittoria di Walter Vaglio, al secondo successo consecutivo nella competizione.

Schettini trionfa fra gli Esordienti

Tra gli Esordienti primo anno, successo per Luciano Schettini (Fusion Bike), davanti a un gruppo compatto di compagni di squadra: Oscar Carrerquarto, Mattia Caldarola e Cristian Bufano. Ottime anche le prove di Gabriele Losciale e Adam Abdelsamad della Polisportiva Gaetano Cavallaro.

Fusion Bike protagonista in più categorie

Terzo posto fra i Giovanissimi 6 per Jacopo Sciatta, mentre Rebecca Ventola e Martina Giuliese si piazzano rispettivamente al nono e decimo posto tra le Esordienti secondo anno femminili. Fra gli Allievi primo anno, da segnalare l’11° posto di Vincenzo Soldano e il 21° di Ivan Mastromatteo. Nella categoria Juniores, Ivan Diomede conquista il podio con un ottimo terzo posto, mentre Simone Massaro è quarto fra gli Under 23. Buona prova anche per Daniele Losacco (Kalos Lecce), ottavo tra gli Esordienti secondo anno.

Bene anche in Emilia Romagna

Nel Gran Premio Colli Marignanesi, corso in Emilia Romagna, brillano i pugliesi Francesco Dell’Olio (5°) della Pirata VangiCosmetall Sama Ricambi e Antonio Lippolis (13°) dell’Asd Un Dente in Più. Un fine settimana straordinario, dunque, per il ciclismo pugliese che si conferma protagonista anche nelle competizioni nazionali di mountain bike.

