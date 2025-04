Ostuni si prepara all’estate: regole, sicurezza e qualità

OSTUNI – Una stagione estiva all’insegna dell’ordine, della sicurezza e dell’accoglienza. È questo l’obiettivo dell’incontro tecnico convocato dal sindaco Angelo Pomes, che questa mattina ha riunito nella Casa comunale le forze dell’ordine e le principali associazioni di categoria del commercio e della ristorazione, per pianificare congiuntamente le azioni in vista dell’estate 2025.

Centro storico sotto osservazione

Con migliaia di visitatori attesi, l’Amministrazione comunale punta a definire una regolamentazione più precisa, soprattutto per il centro storico, allo scopo di tutelare la quiete urbana e garantire una convivenza civile tra residenti, turisti ed esercenti. “Serve un turismo di qualità, in un contesto ordinato e vivibile”, ha ribadito il primo cittadino, chiedendo un patto di responsabilità condiviso tra tutti gli attori in campo.

Eventi e decoro: tolleranza zero per gli abusi

Il Comune rilancerà un modello di iniziative coordinate, in sinergia con gli operatori locali, già sperimentato con successo in passato. Obiettivo: valorizzare luoghi e tradizioni, creando occasioni di lavoro e intrattenimento, ma sempre nel rispetto delle regole. “Chi lavora bene sarà sostenuto – ha spiegato Pomes – ma chi danneggia la città con comportamenti scorretti dovrà fare i conti con una regolamentazione più stringente”.

Sicurezza e presidio del territorio

Un focus specifico sarà dedicato alla gestione della sicurezza e dei flussi nelle aree più frequentate, anche alla luce delle segnalazioni e degli episodi verificatisi nelle ultime settimane. Le forze dell’ordine garantiranno un presidio costante del territorio. L’Amministrazione ha annunciato un coordinamento operativo tra Polizia locale, SUAP, igiene urbana, turismo e lavori pubblici per migliorare decoro e pulizia sin dalle festività pasquali.

Un’estate sostenibile e accogliente

“La nuova regolamentazione – ha concluso il sindaco – non vuole penalizzare nessuno, ma rendere Ostuni un modello di turismo sostenibile, dove lavoro, divertimento e qualità della vita possano convivere in armonia”. Al tavolo tecnico presenti Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e le sigle di categoria CNA, Confcommercio, Fenailp, Confesercenti, Fiepet e Confindustria Brindisi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Cristina Cavallo Sono nata a Rimini, trasferita in Puglia a soli 4 anni. Mi sono innamorata della regione e della mia città, Ostuni. Venti anni fa mi sono trasferita a Brindisi dopo una lunga esperienza come giornalista pubblicista presso la redazione di TeleRadioCittàBianca. L’esperienza giornalistica è proseguita con collaborazioni presso altre tv e testate giornalistiche. Da aprile 2016, quindi, sin dagli albori, faccio parte del Gruppo editoriale Distante e ricopro il ruolo di responsabile della redazione sportiva di AntennaSud85. Inoltre, sono il direttore di TuttoCalcioPuglia.com, sito dello stesso Gruppo. See author's posts