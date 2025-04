Taranto capitale dell’amore: al via “PugliaIn Wedding Tourism 2025”

Dopo Bari e Monopoli, il cuore del destination wedding pugliese batte ora a Taranto. Dal 10 al 13 aprile, la città ospita la terza edizione di “PugliaIn Wedding Tourism”, l’evento internazionale dedicato alla promozione del territorio attraverso il turismo matrimoniale. La manifestazione, ideata dall’agenzia Pubblivela in collaborazione con l’APS Assowedding – Scuola Internazionale del Wedding, si svolge nella prestigiosa cornice del Relais Histò.

Un vero e proprio Fam Trip, che porta in Puglia 11 wedding planner internazionali provenienti da ogni angolo del mondo – Stati Uniti, Germania, Argentina, Canada, Austria, Russia, Pakistan, Libano, Italia – tutti alla scoperta di location esclusive, prodotti tipici, bellezze naturali e cultura locale, per proporre la regione come meta ideale per matrimoni di lusso e su misura per clienti stranieri.

L’obiettivo è preciso: rafforzare il posizionamento della Puglia come destinazione d’eccellenza per il wedding internazionale, un settore che nel 2023 ha registrato un incremento del +22% rispetto all’anno precedente, superando per appeal persino Toscana e Sicilia.

Tra site inspection, tour emozionali, visite culturali, incontri B2B e una suggestiva gita in catamarano nel golfo di Taranto, i wedding planner saranno immersi in un’esperienza multisensoriale che esalta l’identità pugliese in ogni sua forma: dai trulli alle masserie, dal vino Primitivo alle eccellenze agroalimentari, passando per l’artigianato e l’autenticità dell’accoglienza locale.

Il programma della manifestazione prevede

Giovedì 10 aprile: apertura dei lavori al Relais Histò e prima visita alla Tenuta Moreno di Mesagne

Venerdì 11 aprile: tappa a Manduria tra vino e archeologia, cena di gala con i planner

Sabato 12 aprile: escursione in barca nel Golfo di Taranto e visita serale a Casa Isabella (Mottola)

Domenica 13 aprile: incontri B2B con le aziende della filiera pugliese del wedding e chiusura presso Masseria Palombara a Oria

L’evento è sostenuto da Regione Puglia, Ente Italiano Sport Inclusivi, Comitato Italiano Paralimpico Puglia, e si conferma un potente strumento di marketing territoriale, in grado di promuovere la Puglia come “way of life”, un luogo dove autenticità, bellezza e tradizione si intrecciano per dare forma a matrimoni da sogno.

