Volley C/M, Dinamo Molfetta ko a Trani: l’Adriatica vince in tre set

La Dinamo CAB Molfetta torna dalla trasferta di Trani con una netta sconfitta per 3-0, maturata al termine di una gara in cui cuore e determinazione non sono bastati per colmare il divario tecnico con l’Adriatica Volley. Le padrone di casa si impongono con i parziali di 25-20, 25-19, 25-15 confermando le previsioni della vigilia che le vedevano favorite. Le ragazze di coach Fabio D’Agostino, pur lottando soprattutto nei primi due set, non sono riuscite a evitare i consueti blackout che ne hanno compromesso la prestazione complessiva.

Nel primo set, dopo una fase iniziale di equilibrio (3-3), Trani prende il largo portandosi sul 10-6 e poi sul 14-7. La Dinamo, con un colpo d’orgoglio, riesce ad accorciare fino al 24-20, ma è costretta a cedere sul punto finale che chiude il parziale.

Il copione si ripete anche nel secondo set: dopo il 2-2 iniziale, l’Adriatica scappa sull’8-4. Le molfettesi reagiscono con un break che le riporta in scia (13-12), ma gli errori in tutti i fondamentali permettono alle padrone di casa di riallungare fino al 20-13. L’ennesimo tentativo di rimonta si spegne e Trani chiude sul 25-19.

Nel terzo set, la Dinamo appare più spenta e meno reattiva: Trani parte forte (4-1), incrementa progressivamente il vantaggio e sul 20-10 di fatto mette il sigillo sulla partita. Le biancorosse cedono anche l’ultimo parziale per 25-15, consegnando i tre punti a una squadra più compatta e incisiva.

“È stata una partita complicata dal primo all’ultimo punto”, ha commentato a fine gara coach D’Agostino. “Abbiamo cercato di controbattere colpo su colpo, ma i soliti blackout nel gioco e nella mentalità hanno reso tutto più difficile. Buona la reazione nei momenti centrali dei primi due set, ma non è bastata”.

Formazioni:

Dinamo CAB Molfetta: Mollica (palleggiatrice), De Ruvo (opposta), Lazzizzera, Gambardella (centrali), Binetti, Gentile (schiacciatrici), De Palma (libero).

All. D’Agostino

Adriatica Volley Trani: Musto (palleggiatrice), Tomchik (opposta), Gorgoglione, Telesca (centrali), Montenegro, Miranda (schiacciatrici), Curci (libero).

All. Mazzola

Risultato:

Adriatica Volley Trani – Dinamo CAB Molfetta 3-0

Parziali: 25-20, 25-19, 25-15

Nel prossimo impegno, in programma sabato 12 aprile, la Prima Divisione Maschile della Dinamo CAB Molfettatornerà in campo dopo il turno di riposo, affrontando in trasferta la Volley Academy SGR.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author