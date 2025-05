Barletta, “Connessioni”: uniti per il welfare contro la criminalità giovanile

A Barletta si riaccende il dibattito sul welfare con “Connessioni: La Rete nel supporto alle Famiglie”. L’evento punta a costruire alleanze concrete per affrontare le fragilità sociali e tenere alta l’attenzione sul fenomeno della criminalità giovanile, valorizzando la rete territoriale come leva per l’inclusione, la prevenzione e il benessere collettivo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author