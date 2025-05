Volley B1/F, trionfo PPV Fasano a Pescara: primo posto con 60 punti

La squadra del presidente Renzo Abete chiude la regular season al comando e si prepara ai playoff

La Pantaleo Podio Volley Fasano chiude la stagione regolare con una convincente vittoria in trasferta contro la Sirdeco Volley Pescara, archiviando il girone D della Serie B1 con un primo posto a quota 60 punti. Un successo netto, arrivato per 3-0 (25-18, 25-9, 25-13), che conferma la superiorità della formazione guidata da Paolo Totero, capace di imporsi per ben 21 volte su 24 incontri disputati.

A Pescara non c’è stata storia: le gialloblù hanno dominato in ogni parziale, approfittando anche della possibilità di dare spazio a tutta la rosa. Un’occasione utile per testare soluzioni tattiche in vista dell’imminente fase play-off promozione, che vedrà le pugliesi affrontare la VTBCRedit Bologna, già affrontata nella recente finale di Coppa Italia di categoria, chiusa al secondo posto.

“Abbiamo onorato il campionato fino alla fine”, è il commento che filtra dal club presieduto da Renzo Abete, soddisfatto del percorso concluso con 11 punti di vantaggio su Marsala e Star Volley Bisceglie, seconde a pari merito. La Pantaleo Podio Fasano è rimasta in vetta alla classifica per 20 giornate consecutive, confermando una continuità di rendimento che la colloca tra le favorite per il salto di categoria.

Per la formazione abruzzese, invece, la stagione termina con l’ennesima sconfitta e zero punti in classifica: la Sirdeco Volley Pescara saluta la Serie B1 insieme a Crotone, Santa Lucia Volley Roma e Traina, quest’ultima ritiratasi a metà campionato.

Sirdeco Volley Pescara-Pantaleo Podio Volley Fasano 0-3

(18-25, 9-25, 13-25)

Sirdeco Volley Pescara: Cerrone, Passamonti, Boscolo 3, Natale, Distaso 2, Falcone, Oumayma 6, Mazzoni, Barbieri 4, Giampietro 3. All. Fusco

Pantaleo Podio Volley Fasano: Maiorano 10, Mearini 13, Albano, Negro 5, De Dominicis, Di Coste 7, Campana 9, Vinciguerra 1, Botarelli 3, Martilotti 3, Soleti 6, Vittorio. All. Totero

Classifica finale girone D

Pantaleo Podio Volley Fasano 60; Marsala Volley 49; Star Volley Bisceglie 49; Epas Agocap Pvt Modica 45; Nimis Cons. Uv. Pomezia 41; Zero5 Castellana Grotte 39; Volleyro Casal dei Pazzi Roma 38; Co.Ge.Vesuvio Oplonti 36; Lu.Vo Barattoli Arzano 36; Iannino Volley S. Teresa Riva Messina 35; Ics Volley Lucia Roma 24; Pallavolo Crotone 16; Sirdeco Volley Pescara 0

