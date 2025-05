Fango a Tricase Porto, il Sindaco annuncia provvedimenti

Dopo l’ondata di fango che lo scorso 13 maggio, e prima ancora il 26 aprile, ha ricoperto le strade di Tricase Porto, sversandosi in mare a seguito di forti temporali, nelle scorse ore sono iniziati i lavori per la realizzazione degli argini attorno allo spartitraffico di via Duca degli Abruzzi, contenente un grande quantitativo di terra rossa.

Ad annunciarlo è stato lo stesso sindaco, Antonio De Donno, in due video selfie girati in loco e postati sulle pagine social ufficiali del Comune di Tricase.

De donno ha anche dato spiegazioni in merito a chi pagherà le spese per la messa in sicurezza dell’area, e ha annunciato provvedimenti nei confronti dei responsabili del settore. I quali, a detta del primo cittadino, sarebbero dovuti intervenire già subito dopo il 26 aprile.

