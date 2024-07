Volley B1/F, PPV Fasano svela il nuovo trio d’attacco

La Pantaleo Podio Volley Fasano ha presentato il nuovo reparto d’attacco, iniziando con la riconferma della schiacciatrice calabrese Valentina Martilotti. Con 36 anni e 178 cm di altezza, Martilotti, originaria di Corigliano Calabro (CS), è stata una delle protagoniste della scorsa stagione, contribuendo significativamente alla conquista dei playoff promozione che hanno visto la squadra sfiorare la Serie A2. La riconferma è un segno di gratificazione per l’atleta che ha espresso entusiasmo per la nuova stagione, sottolineando l’importanza del supporto dei tifosi.

Un’altra novità nel reparto d’attacco è l’arrivo della giovanissima Marta Campana, 21 anni per 187 cm, proveniente da Mesagne (Br). Nonostante la giovane età, Campana vanta già un curriculum di rilievo, con esperienze in Serie A1 con il Vero Volley Monza e successi in Serie B1 con il Volta Mantovana. La schiacciatrice ha espresso grande entusiasmo per il nuovo progetto e il desiderio di onorare questa opportunità con dedizione e impegno.

A completare il reparto d’attacco c’è Ilaria Maiorano, 20 anni per 187 cm, originaria di Eboli (Sa). La giovane atleta ha mosso i primi passi nel settore giovanile della società varesina dell’Orago, per poi distinguersi nel campionato di Serie B1 con Melendugno e successivamente con il Team Volley Catania. Maiorano ha espresso contentezza per la nuova esperienza a Fasano, sottolineando l’ambiziosità del progetto e il desiderio di apprendere dal nuovo staff tecnico e dalle compagne.

La Pantaleo Podio Volley Fasano si prepara dunque a una nuova stagione con un reparto d’attacco rinnovato e pronto a raggiungere obiettivi ambiziosi, sostenuta dal calore dei suoi tifosi.

