Sicurezza e copertura del territorio: a Bitonto arriva la stazione mobile dei Cc

BITONTO – Incrementare la percezione di sicurezza tra i cittadini e contrastare in maniera visibile e concreta comportamenti illegali, con un’attenzione particolare al fenomeno dello spaccio di stupefacenti e alla prevenzione dei reati predatori.

Come pianificato dall’ultimo Comitato per l’ordine e la sicurezza Pubblica, i carabinieri del Comando Provinciale di Bari arrivano a Bitonto con una stazione mobile in risposta a specifiche esigenze di controllo e sicurezza in una zona ritenuta sensibile e che necessiterebbe – per la prefettura – di una tutela rafforzata

Il servizio messo in campo nelle scorse ore dalla Compagnia di Modugno vede protagonisti la Stazione Mobile Carabinieri supportata da una pattuglia nel centro storico e da un equipaggio dei motociclisti della Sezione Radiomobile di Bari, in un’azione coordinata e ad alta visibilità.

L’obiettivo è duplice: da un lato garantire una presenza fissa e riconoscibile nel cuore del quartiere, attraverso la stazione mobile; dall’altro assicurare una copertura dinamica, agile e reattiva grazie soprattutto ai motociclisti. E quindi coniugare visibilità, prossimità e rapidità di intervento.

Il valore aggiunto sta nella sinergia tra le istituzioni. La pianificazione centralizzata consente di ottimizzare le risorse disponibili e garantire una risposta coerente, efficace e visibile.

