Spaccio di droga nel Barese, scacco al clan Parisi

BARI – Dalle prime luci dell’alba, i finanzieri del Comando Provinciale Bari, con il supporto del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Bari, stanno eseguendo un’ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale barese su

richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, applicativa di misure cautelari personali (in carcere e agli arresti domiciliari) nei confronti di 12 soggetti (alcuni dei quali già detenuti per altra causa) residenti nella provincia di Bari, all’esito degli interrogatori preventivi tenutisi in data 19 e 20 maggio.

Le persone attinte dai provvedimenti restrittivi sono indagate, a vario titolo, per i reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, resistenza a pubblico

ufficiale e riciclaggio.

Le fonti di prova da cui sono stati desunti gli indizi di colpevolezza sono rappresentate da: intercettazioni

(telefoniche, ambientali e telematiche), monitoraggio delle aree di interesse operativo mediante telecamere,

servizi di osservazione e pedinamento, arresti e contestuali sequestri di sostanze stupefacente a riscontro del

contenuto delle conversazioni captate.

L’odierna operazione costituisce l’epilogo di un’articolata e complessa attività d’indagine, coordinata dalla

D.D.A. ed eseguita dagli investigatori del G.I.C.O. del Nucleo PEF Bari, che ha consentito di disvelare

l’esistenza di un ingente traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana ad opera di diversi

soggetti, alcuni dei quali affiliati al clan PARISI.

Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal G.I.P. (allo stato, fatta salva la valutazione nelle fasi successive

con il contributo della difesa) gli approfondimenti investigativi svolti avrebbero consentito di dimostrare come

gli indagati fossero connotati da un’elevata capacità organizzativa tale da consentire il traffico di sostanze

stupefacenti nelle aree di Bari e Sannicandro di Bari, con proiezioni in Basilicata.

In particolare, il gruppo avrebbe:

– curato tutte le fasi di approvvigionamento, trasporto, occultamento della sostanza stupefacente sotterrata nelle

vicinanze di due casolari isolati in agro di Sannicandro di Bari e stipata in un appartamento nel quartiere barese

– pianificato l’attività di cessione di grosse quantità di sostanze stupefacenti presso i due casolari, utilizzati come

“punti di contrattazione e vendita” ad altri gruppi criminali;

– utilizzato il canale della piattaforma messaggistica Telegram “GOLDEN BOYS FARMS”, su cui venivano

pubblicati i cd. “menù”, le “offerte del giorno” ed i “pacchetti”, con tanto di immagini e filmati, e i relativi prezzi

della sostanza stupefacente, per raccogliere gli ordini da parte di singoli spacciatori e/o consumatori finali;

– organizzato la consegna che poteva avvenire secondo due modalità: il “DELIVERY” ed il “MEET YOU”,

ovvero la consegna in Puglia e Basilicata attraverso l’utilizzo di un’autovettura presa a noleggio e la consegna

nel capoluogo barese previo contatto telefonico tramite applicativo WhatsApp.

Numerosi i riscontri operativi effettuati nel corso delle investigazioni, anche con il supporto del Reparto

Operativo Aeronavale e della Tenenza di Mola di Bari, che hanno permesso di sottoporre a sequestro kg. 15 di

stupefacenti (cocaina, hashish e marijuana), circa 132.000 euro in contanti, nonché di arrestare in flagranza di

reato 5 corrieri della droga e di individuare i depositi, cosiddette “cupe”, dove veniva stoccato, preparato e

venduto il prodotto.

In una occasione gli indagati hanno opposto resistenza ai pubblici ufficiali durante un inseguimento in auto ad alta velocità, mettendo in pericolo l’incolumità stessa degli operatori e dei cittadini.

