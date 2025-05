Lecce, Spari per gelosia, 48enne salentino arrestato per tentato omicidio: “Voleva uccidere e poi è fuggito”

Era diventato un fantasma da più di dieci giorni, nascosto da una rete di fiancheggiatori e con telefoni intestati a prestanome. Ma questa mattina la sua corsa è finita. Gli agenti della Squadra Mobile di Lecce hanno arrestato un uomo del ’76, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del tentato omicidio di un 44enne salentino, colpito al collo da un colpo d’arma da fuoco e ricoverato d’urgenza il 16 maggio scorso al “Vito Fazzi”.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due si sarebbero incontrati nelle campagne di Casalabate per un chiarimento, legato a una relazione sentimentale che la vittima aveva intrapreso. L’incontro sarebbe però degenerato: l’indagato avrebbe estratto una pistola e fatto fuoco più volte, colpendo il rivale al collo. Poi, davanti alle suppliche dell’uomo ferito, avrebbe deciso di accompagnarlo al pronto soccorso, dove lo ha abbandonato prima di far perdere le proprie tracce.

Nella stessa giornata, durante una perquisizione nella sua abitazione, la polizia aveva già rinvenuto una pistola nascosta, ma dell’uomo non vi era alcuna traccia. Sono partite allora le indagini serrate, condotte con tecniche tradizionali: visione di filmati, escussione di testimoni, pedinamenti e servizi di osservazione. Nonostante i tentativi dell’indiziato di eludere la cattura – utilizzando cellulari di comodo e godendo della protezione di conoscenti compiacenti – questa mattina gli agenti lo hanno individuato a Torchiarolo, mentre viaggiava a bordo di una moto. L’uomo non ha opposto resistenza.

Durante l’operazione è stata recuperata anche un’altra arma, che sarebbe compatibile con l’episodio criminoso e che si ritiene fosse stata occultata per sviare le indagini.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Lecce, l’arrestato è stato condotto in Questura per le formalità di rito e poi trasferito in carcere. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Gip del Tribunale di Lecce per i reati di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco.

Nel rispetto della presunzione di innocenza, si precisa che l’indagato è attualmente sottoposto a misure cautelari e che ogni responsabilità sarà eventualmente accertata nel corso del processo.

