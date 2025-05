Basilicata al voto: eletto il primo sindaco, si tratta di Giuseppe Candela ad Irsina

È Giuseppe Candela, barese di 52 anni, il primo sindaco eletto alle elezioni amministrative in Basilicata, sarà lui a guidare l’amministrazione comunale di Irsina, in provincia di Matera. Unico candidato, con il raggiungimento del quorum registrato alle 23 di domenica 25 maggio, quando avevano votato il 53% degli aventi diritto, Candela, con 15 ore di anticipo, ha conquistato la fascia tricolore.

Restano dunque sette i Comuni della Basilicata chiamati ad eleggere il nuovo sindaco e consiglio comunale. L’attenzione è puntata sul capoluogo di provincia Matera dove sono in cinque a concorrere per via Aldo Moro: si tratta di Domenico Bennardi, sindaco uscente per il Movimento 5 stelle, Roberto Cifarelli, sostenuto da nove liste, Antonio Nicoletti per la coalizione di centrodestra sostenuto da sei liste, Luca Prisco di Democrazia materana e Vincenzo Santochirico con Progetto Comune Matera.

Alla chiusura dei seggi del primo giorno di voto, nella città dei sassi avevano votato il 50.17% degli aventi diritto, il 3,24% in meno rispetto alla stessa ora della precedente tornata elettorale.

Sempre nel Materano, oltre ad Irsina, superato il 50% anche a Montalbano Jonico, dove alle 23 l’affluenza era stata del 57,08. Sono stati il 47,53 invece gli elettori che avevano indicato la loro preferenza a Bernalda. Spostandoci nel Potentino invece dei quattro comuni al voto, solo ad Atella è stato superata la metà delle presenze ai seggi, con il 50.38%. Fermi 47,54 a Lavello, il 43.17 a Senise ed il 42.08 a Tolve. IL dato di affluenza complessivo ha fatto registrare un sensibile calo con il 49,20% rispetto al 51,83 dell’ultima tornata elettorale in questi Comuni

