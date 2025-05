Stellantis, Antonio Filosa nuovo CEO: in carica dal 23 giugno

Il Cda lo ha scelto all’unanimità per l’esperienza internazionale e la leadership consolidata

Antonio Filosa è stato nominato amministratore delegato di Stellantis. Lo ha comunicato il consiglio di amministrazione del gruppo automobilistico, che ha approvato la nomina all’unanimità al termine di un processo di selezione che ha coinvolto candidati interni ed esterni. L’incarico sarà effettivo a partire dal 23 giugno, data in cui verrà anche convocata un’assemblea straordinaria degli azionisti.

Il nuovo CEO, nato a Castellammare di Stabia nel 1973, è attualmente Chief Operating Officer per le Americhe e Chief Quality Officer. Laureato in Ingegneria al Politecnico di Milano e con un MBA esecutivo conseguito alla Fundação Dom Cabral in Brasile, Filosa vive attualmente in Michigan. È entrato in Fiat nel 1999, avviando una carriera che lo ha visto ricoprire ruoli di crescente responsabilità in Europa e America Latina.

Durante la sua esperienza nel gruppo, Filosa ha guidato lo stabilimento di Betim, ha coordinato gli acquisti in America Latina ed è stato responsabile operativo in Argentina e, successivamente, dell’intera regione sudamericana. Nel 2021 è stato chiamato a ricoprire il ruolo di COO per il Sud America nella neonata Stellantis, per poi assumere l’incarico di CEO del marchio Jeep nel 2023 e, pochi mesi dopo, anche quello di COO per il Nord America. Dallo scorso dicembre, gestisce le attività del gruppo sull’intero continente americano.

La nomina è stata accolta con soddisfazione dal presidente John Elkann: “La profonda conoscenza che Antonio ha della nostra azienda e del settore automobilistico lo rendono perfettamente preparato per guidare Stellantis in questa fase cruciale”. Elkann continuerà a ricoprire il ruolo di presidente esecutivo.

Durante il suo incarico in Sud America, Filosa ha consolidato la leadership di Fiat e favorito l’espansione di Peugeot, Citroën, Ram e Jeep. È stato inoltre protagonista nella creazione del polo industriale di Pernambuco, rilanciando il marchio Jeep in Brasile. Alla guida del brand ha contribuito a rafforzarne la presenza internazionale, in particolare in Europa, dove la Jeep Avenger ha registrato importanti risultati di vendita.

Adolfo Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy, ha definito la nomina “un’ottima scelta”, evidenziando come “confermi la rinnovata centralità dell’Italia nella strategia del gruppo”.

Robert Peugeot, vicepresidente di Stellantis, ha evidenziato: “La leadership dimostrata da Filosa in questi anni e la sua conoscenza delle dinamiche del settore lo rendono la scelta naturale per guidare l’azienda”. Anche Nicolas Dufourcq, CEO di Bpifrance, ha espresso apprezzamento: “In un periodo di profonda trasformazione per l’industria, Filosa ha le competenze e il talento per portare Stellantis verso nuovi successi”.

Al momento della presa in carico ufficiale, il 23 giugno, Antonio Filosa presenterà anche il nuovo team dirigenziale chiamato a guidare il gruppo in una fase strategica segnata da transizione energetica, nuove sfide industriali e globalizzazione del mercato.

