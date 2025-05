Amministrative 2025, maratona elettorale in diretta su Antenna Sud

Antenna Sud sarà in prima linea per raccontare in tempo reale l’esito delle Amministrative 2025. A partire dalle 15:00 di lunedì 26 maggio, andrà in onda la maratona elettorale dedicata ai comuni al voto in Puglia e Basilicata, con aggiornamenti in diretta, collegamenti dai territori e analisi del voto.

La trasmissione sarà visibile sul canale 14 del digitale terrestre e in streaming sul sito ufficiale www.antennasud.com/streaming.

Un appuntamento da non perdere per seguire minuto per minuto lo spoglio e l’evoluzione dei risultati nelle città protagoniste di questa tornata elettorale.

