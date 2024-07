Pallamano A/Gold, Junior Fasano: confermato Boggia

Anche Leonardo Palmiro Boggia, ala destra classe 2005, figura nell’elenco dei confermati della Junior Fasano per la stagione 2024/25. Cresciuto nel settore giovanile biancazzurro, il giovane fasanese ha conquistato un ruolo sempre più rilevante nelle ultime due stagioni, diventando uno dei protagonisti dei due titoli vinti dalla squadra.

“Finalmente si torna a calcare il 40×20 – ha dichiarato Boggia -. Siamo tutti carichi e abbiamo ovviamente voglia di fare bene, a partire dalla Supercoppa, che affronteremo come prima partita stagionale. È un trofeo che ci teniamo a onorare fino alla fine. Siamo una squadra nuova e molto giovane, quindi servirà lavorare duramente per trovare la giusta alchimia, specialmente per ambientare al meglio i nuovi arrivati e assorbire lo stile di gioco del nuovo mister, Domenico Iaia. Fortunatamente ho avuto modo di conoscerlo durante il trofeo delle Aree e non ho dubbi sul grande allenatore che sia. Personalmente, punto a migliorare ancora di più e a calcare il parquet di gioco quanto più possibile, cercando di far tesoro delle esperienze dello scorso anno, per le quali devo ringraziare mister Vito Fovio per la fiducia che ha riposto in me, facendomi giocare partite di alto livello, culminate con la vittoria del secondo scudetto consecutivo.”

La Junior Fasano si prepara così ad affrontare una nuova stagione, puntando sulla crescita e il talento dei suoi giovani, tra cui Boggia, che si preannuncia come uno dei pilastri della squadra.

