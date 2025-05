Foggia, apprensione per la scomparsa della 14enne Ranim Ayadi

Uscita per andare a scuola, non si hanno più notizie: agganciato a Manfredonia l’ultimo segnale del suo cellulare

È scattato l’allarme nelle ultime ore per la scomparsa di Ranim Ayadi, una ragazza di 14 anni residente a Foggia, di cui non si hanno più notizie dalla mattinata di mercoledì 21 giugno. La preoccupazione è crescente, sia in ambito familiare che tra le autorità, mentre le ricerche si stanno concentrando nell’area di Manfredonia, dove è stato rintracciato l’ultimo segnale del suo telefono cellulare.

A lanciare l’appello è stato anche Domenico La Marca, sindac di Manfredonia, che ha condiviso una foto della giovane e diffuso il messaggio sui social per invitare la cittadinanza alla massima collaborazione. “Se la trovate, vi prego di segnalarlo immediatamente. La famiglia e tutti coloro che la conoscono sono immensamente preoccupati. Ranim, se vedi questo annuncio, ti prego torna a casa”, si legge nel messaggio circolato in rete e ripreso anche da diverse pagine locali.

Secondo quanto riferito, la 14enne sarebbe uscita da casa nelle prime ore della giornata e da quel momento non si sarebbe più messa in contatto con i familiari. Le forze dell’ordine, allertate tempestivamente, hanno localizzato il suo cellulare nella zona di Manfredonia, dove sono attualmente in corso attività di ricerca sul territorio.

L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di condividere le informazioni e di contattare immediatamente la Polizia o i numeri d’emergenza qualora qualcuno dovesse avvistarla o avere elementi utili. L’intera comunità foggiana e garganica è mobilitata per riportare a casa la giovane sana e salva.

